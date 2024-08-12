Экс-игрок топ-10 Андреа Петкович рассказала, что помогло Джоковичу выиграть Олимпиаду-2024

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии высказалась о победе серба Новака Джоковича на Олимпийских играх в Париже.

«Новак Джокович показал нам, что вера может изменить сезон. За весь год он не выиграл ни одного титула (что не является чем-то необычным ни для кого, кроме него), но когда это было для него важнее всего, показал свою лучшую игру. Как он это сделал? Вера. В себя и бога. На шее у него был крест, к которому он часто прикасался перед важными моментами», — приводит слова Петкович Tennis-Infinity со ссылкой на новостную рассылку немецкой спортсменки.

В финале Олимпиады-2024 37-летний Джокович со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одолел четырёхкратного победителя мэйджоров третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Джоковича это золото Олимпиады – дебютное в карьере. На его счету также бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).