«Рядом со многими другими знаменитостями». Пегула — о защите титула в Торонто

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о возможной защите титула на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

«Я всегда добивалась здесь хороших результатов, но вернуться и выйти в финал ещё раз — это потрясающе. Возможность защитить свой титул — это то, что не всегда случается, так что счастлива, что смогу завтра поставить себя в хорошее положение, чтобы сделать это. Здорово, что моё имя стоит рядом со многими другими знаменитостями в истории, которые смогли защитить свои титулы, это очень необычно», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.