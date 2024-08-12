«Была небольшая забавная тренировка». Попырин — о будущем финале с Рублёвым в Монреале

Австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о предстоящем финале на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада) с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Я играл против Андрея в этом году в Монте-Карло. Я обыграл его там, а затем он обыграл меня, когда мы в последний раз играли на харде. Знаю, что он невероятный игрок и один из лучших игроков в мире. Поэтому знаю, что это будет нелегко. Перед началом недели у нас была небольшая забавная тренировка. Думаю, мы провели два часа, сражаясь на высоком уровне. Видел, как он играл, и это был невероятный теннис. Это будет совсем непросто», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.