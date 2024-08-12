Алекс де Минор объяснил, почему врачи не могут дать ему прогноз о сроках восстановления

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, почему врачи не могут дать прогноз о сроках его восстановления после травмы. У него диагностирован разрыв фиброзного хряща, находящегося на конце или соединяющегося с приводящей мышцей.

«Моя травма совершенно уникальна и нова, исследований по которой очень мало. По этому диагнозу работают всего четыре года. Вот почему они не смогли дать мне приблизительную оценку времени заживления… Так что да, это довольно редкая травма. Надеюсь, что боль утихнет после небольшого отдыха. Постараюсь вернуться на корт как можно быстрее», — приводит слова де Минора We Love Tennis.

25-летний де Минор получил травму на Уимблдоне-2024, в связи с чем пропустил Олимпийские игры в Париже и турнир категории «Мастерс» в Монреале.