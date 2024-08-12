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«Это помогло обмануть мой мозг». Попырин — об успехе в Монреале

«Это помогло обмануть мой мозг». Попырин — об успехе в Монреале
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Австралийский теннисист Алексей Попырин рассказал о своём секрете успеха на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

«Горжусь борьбой, своим боевым духом, никогда ни от чего не отказываюсь. Для меня одна из самых важных вещей в моей игре сейчас — это мой боевой дух. В первых двух раундах против Димитрова я чувствовал себя довольно комфортно. Знал, что это будет нелегко, но все сэкономленные мной матч-пойнты были на моей подаче. Поэтому знал, что, если я хорошо выполню свою подачу, это будет для меня преимуществом, потому что в то время считал их только брейк-пойнтами. Я не думал, что, если проиграю подачу, матч будет окончен. Это помогло мне обмануть свой мозг», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.

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