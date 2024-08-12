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Алексей Попырин назвал неделю на «Мастерсе» в Монреале лучшей в карьере

Алексей Попырин назвал неделю на «Мастерсе» в Монреале лучшей в карьере
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Австралийский теннисист Алексей Попырин назвал неделю на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада) лучшей в карьере.

«Возможно, это лучшая неделя в моей карьере на данный момент. Думаю, причина в качестве соперников, которых я обыграл. Не только потому, что я в финале «Мастерса», но и из-за качества соперников и того, как я играл, думаю, это показывает, что вся моя тяжёлая работа приносит плоды», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монреале Попырин сыграет с шестой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 6 795 555. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1.

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