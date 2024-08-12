Чемпионская гонка АТР: Рублёв вошёл в топ-8, сместив де Минора, Циципаса и Фритца

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв поднялся на четыре позиции и занимает седьмое место. Минувшей ночью россиянин вышел в финал «Мастерса» в Монреале, где сыграет против Алексея Попырина. Соперник Рублёва по финалу в канадском «Мастерсе» совершил впечатляющий рывок в рейтинге, переместившись с 77-го на 30-е место.

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка АТР, 12 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 6410 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 5960.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5325.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4020.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3595.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3160.

7 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 3090.

8 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 2905.

9 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 2685.

10 (9). Тейлор Фритц (США) — 2590…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1270…

85 (75). Павел Котов (Россия) — 510…

108 (103). Роман Сафиуллин (Россия) — 410.