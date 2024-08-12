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«У меня нет девушки… Но я ищу её». Карлос Алькарас ответил на вопрос о любимом человеке

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, есть ли у него любимая девушка.

«У меня нет девушки… Но я ищу её. Я ищу кого-то. Теннисисту может быть трудно встретить нужного человека, потому что мы постоянно путешествуем», — приводит слова Алькараса ABC.

Ранее бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о возможных отношениях испанца Карлоса Алькараса и британской теннисистки Эммы Радукану.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, Алькарас проиграл Новаку Джоковичу в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Серб одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Карлос не смог сдержать слёз после поражения.