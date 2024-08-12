Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова ответила хейтеру, который назвал её «коровой», рекомендовав сбросить вес

Аманда Анисимова ответила хейтеру, который назвал её «коровой», рекомендовав сбросить вес
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова ответила хейтеру, который прокомментировал интервью спортсменки, назвав её «коровой» и посоветовав сбросить вес, если она хочет достичь своей цели.

«Прежде всего перестаньте есть как корова. Почему? Она хочет стать игроком номер один в мире и выиграть «Большой шлем». Избыточный вес как у профессиональной спортсменки не очень помогает ей достичь своих целей», — написал пользователь в социальных сетях.

«Тебе что, больше нечего делать, кроме как комментировать тело 22-летней? У тебя есть работа или друзья? Чёрт возьми, чувак, поверь мне, я в порядке и не думаю, что кто-то здесь просит твоего совета», — ответила Анисимова.

«В этом контексте неважно, сколько ей лет. И мне всё равно, как выглядит её тело. Единственное, что имеет значение для неё как для профессиональной спортсменки — это не иметь избыточного веса, чтобы достичь поставленных ею в интервью целей в карьере. Вы, похоже, слишком глупы, чтобы понять это», — добавил хейтер.

Напомним, Аманда Анисимова на пресс-конференции заявила, что её главная цель в карьере — выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой в мире.

В финале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

Материалы по теме
Аманда Анисимова назвала свою главную цель в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android