Аманда Анисимова ответила хейтеру, который назвал её «коровой», рекомендовав сбросить вес

Американская теннисистка Аманда Анисимова ответила хейтеру, который прокомментировал интервью спортсменки, назвав её «коровой» и посоветовав сбросить вес, если она хочет достичь своей цели.

«Прежде всего перестаньте есть как корова. Почему? Она хочет стать игроком номер один в мире и выиграть «Большой шлем». Избыточный вес как у профессиональной спортсменки не очень помогает ей достичь своих целей», — написал пользователь в социальных сетях.

«Тебе что, больше нечего делать, кроме как комментировать тело 22-летней? У тебя есть работа или друзья? Чёрт возьми, чувак, поверь мне, я в порядке и не думаю, что кто-то здесь просит твоего совета», — ответила Анисимова.

«В этом контексте неважно, сколько ей лет. И мне всё равно, как выглядит её тело. Единственное, что имеет значение для неё как для профессиональной спортсменки — это не иметь избыточного веса, чтобы достичь поставленных ею в интервью целей в карьере. Вы, похоже, слишком глупы, чтобы понять это», — добавил хейтер.

Напомним, Аманда Анисимова на пресс-конференции заявила, что её главная цель в карьере — выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой в мире.

В финале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.