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«Она справилась с условиями». Наварро — о поражении в 1/2 финала с Анисимовой в Торонто

«Она справилась с условиями». Наварро — о поражении в 1/2 финала с Анисимовой в Торонто
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15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала поражение в матче со своей соотечественницей 132-й ракеткой мира Амандой Анисимовой на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

«Сегодня снова было тяжело, очень ветрено, мне было немного трудно подавать из-за ветра. У меня были как хорошие, так и не очень моменты, как и у неё. В конце концов, она справилась с условиями, возможно, лучше, чем я. Она бьёт по очень большому, плоскому мячу, и с ним определённо трудно справиться», — сказала Наварро на пресс-конференции.

Напомним, Эмма Наварро в полуфинале «тысячника» в Торонто уступила Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 6:2, 2:6. В финале Анисимова сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

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