«Вдохновляет и потрясает». Анисимова — о стремлении равняться на Осаку

132-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что равняется на японскую теннисистку Наоми Осаку.

«Да, я очень рада, что она вернулась, и, похоже, у неё всё очень, очень хорошо. Кроме того, у неё родился ребёнок, так что я просто счастлива видеть, как она добилась всего этого и вернулась в тур, особенно на том уровне, на котором она играет, это, честно говоря, очень вдохновляет и просто потрясает, как и все разговоры, которые она заводит и открывает.

Да, думаю, что мы все очень рады, что она есть в WTA, и она — огромная часть тенниса, и да, быть такой честной и уязвимой, как она, это определённо что-то особенное, и я действительно равняюсь на неё в этом», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

В финале «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой. Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.