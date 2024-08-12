Паула Бадоса поздравила Стефаноса Циципаса с днём рождения в милом посте

Испанская теннисистка Паула Бадоса поздравила своего молодого человека греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в социальных сетях с днём рождения.

«Поздравляю с днём рождения моего лучшего друга. Стефанос Циципас, я люблю тебя», — написала Бадоса в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Сегодня, 12 августа, Циципасу исполнилось 26 лет. Он – победитель 11 турниров ATP, включая Итоговый турнир — 2019. Также он трёхкратный чемпион «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, в начале мая Бадоса в своих социальных сетях сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.

На турнире в Вашингтоне 26-летняя Бадоса выиграла четвёртый титул WTA в карьере, первый — с 2022 года.