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Карлос Алькарас и Маттео Берреттини провели тренировку в Цинциннати

Карлос Алькарас и Маттео Берреттини провели тренировку в Цинциннати
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 42-й номер мирового рейтинга Маттео Берреттини провели совместную тренировку в Цинциннати. Сегодня, 12 августа, в этом американском городе стартует хардовый турнир категории «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором теннисисты тренируются перед началом соревнований в США.

Серебряный призёр Олимпиады-2024 Карлос Алькарас начнёт турнир в Цинциннати со второго круга. В 1/16 финала он сыграет с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и Гаэлем Монфисом из Франции.

Маттео Берреттини, получивший на этих соревнованиях уайлд-кард, в первом круге встретится с 16-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

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