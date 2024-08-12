«Не удалось оказать на него давление». Арнальди — о поражении с Рублёвым в Монреале

Итальянский теннисист Маттео Арнальди рассказал, насколько позднее завершение четвертьфинального матча повлияло на его игру в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Я определённо не очень хорошо восстанавливался, мы закончили поздно, и я лёг спать в три или четыре часа утра, а на следующий день был в лагере в 11 утра. Мало спал, но я молод, это не оправдание. Андрей показал отличный теннис, как и на протяжении всего турнира. Мне не удалось на него оказать давление, я много потратил на этой неделе. В субботу сыграл в общей сложности четыре с половиной часа, в четверг — два, в среду — два с половиной… Впервые в этом году сыграл четыре партии на турнире. Сегодня просто пришлось так поступить, не думаю, что это произошло из-за усталости», — приводит слова Арнальди Ubitennis.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Монреале Арнальди проиграл Рублёву со счётом 4:6, 2:6. В финале Андрей Рублёв сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.