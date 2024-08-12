«За пределами топ-30 много сильных игроков». Арнальди — об отношении к мировому рейтингу

29-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди рассказал об отношении к положению в мировом рейтинге теннисистов.

«Это, конечно, хорошо. Главной целью было попасть на US Open, так что, если вы так говорите… Не знаю, не смотрел, но это определённо было бы большим удовлетворением для меня и моей команды. В прошлом году я дошёл до 1/8 финала в Нью-Йорке, несколько раз был близок к тому, чтобы попасть в какой-нибудь «Мастерс», но мне это не удалось. Посев — это, конечно, хорошая помощь, ведь за пределами топ-30 много сильных игроков», — приводит слова Арнальди Ubitennis.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Монреале (Канада) Маттео Арнальди проиграл российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 4:6, 2:6. В финале Рублёв сразится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.