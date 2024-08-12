Стефанос Циципас в день 26-летия репостнул российскую песню о подростковой любви

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сделал репост песни на русском языке, посвящённой подростковой любви, на своей странице в социальных сетях. Сегодня, 12 августа, Стефаносу исполнилось 26 лет.

Фото: Скриншот соцсетей Циципаса

Циципас знает русский язык. Его мама — советская и затем греческая теннисистка Юлия Сальникова, дед — советский футболист и тренер Сергей Сальников.

Стефанос Циципас — финалист двух турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2021 и Открытый чемпионат Австралии — 2023), победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде. Победитель 13 турниров ATP (из них 11 в одиночном разряде). Первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового рейтинга, максимально поднимался на третью строчку.