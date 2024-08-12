«Упорство Новака — свидетельство его величия». Джимми Коннорс — о победе Джоковича на ОИ

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джимми Коннорс оценил значимость победы Новака Джоковича на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Вероятно, эта золотая медаль так же важна для него, как его первый Уимблдон или US Open. Он выиграл все турниры «Большого шлема», много других турниров, но выиграть золото здесь — это просто вишенка на торте. Новак — потрясающий игрок, и то, что он сделал в этом виде спорта, — это просто замечательно.

Завоевать олимпийское золото — мечта любого спортсмена, и упорство Новака в достижении этой цели — свидетельство его величия. У него есть драйв, жажда быть лучшим. Это одна из причин, почему он добился такого успеха. Его способность поддерживать уровень мастерства на протяжении многих лет является исключительной», — приводит слова Коннорса Tennis365.