Экс-россиянка Элина Аванесян проиграла в финале квалификации в Цинциннати

Бывшая российская теннисистка, ныне выступающая за Армению, Элина Аванесян не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финальном раунде квалификации она проиграла 78-й ракетке мира британской теннисистке Харриет Дарт со счётом 4:6, 1:6.

Турнир в Цинциннати стал первым для Аванесян под новым флагом.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По словам главы Федерации тенниса России, спортсменка уже три года живёт в Барселоне. Аванесян 21 год. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.