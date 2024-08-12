«Малявки, но трудолюбивые». Первый тренер Андреевых вспомнила, какими они были в детстве

Марина Павлова, первый тренер Мирры и Эрики Андреевых, поделилась первыми воспоминаниями о девочках.

«Пришли маленькими, Эрике лет шесть было, примерно в том же возрасте Мирра ко мне пришла. Хорошенькие, симпатичненькие. Мирра с маленького возраста была общительная, Эрика более молчаливая.

Что очень интересно: с самого раннего возраста они были малявки, но трудолюбивые. Не надо было их заставлять. Особенно, конечно, этим отличалась Эрика: играла одну корзину, вторую, третью. С тренировки было не выгнать.

По Мирре сразу было видно, что она талантливая и сильно отличается от детей её возраста. У неё было заметно хорошее чувство мяча, координация. Всё у неё сразу стало легко получаться. Но она тоже старалась», — сказала Павлова в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с тренером Андреевых выйдет на «Чемпионате» во вторник, 13 августа, в 10:00 по московскому времени.