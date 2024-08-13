Первый тренер Андреевых объяснила, почему у Мирры с детства всё получалось на корте

Марина Павлова, первый тренер сестёр Андреевых, назвала причину, по которой Мирра сразу стала показывать хорошие результаты на корте.

«Она с самых пелёнок находилась рядом с кортом. Рая (мама девочек. – Прим. «Чемпионата») привозила Эрику на тренировку, забирала Мирру из садика, и она сидела, смотрела, слышала, о чём мы говорили. Видимо, она всё это впитала, у неё в теории всё уложилось в голове, и на практике сразу многое получилось», — сказала Павлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

17-летняя Мирра Андреева занимает 23-ю строчку мирового рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос» — 2024 Мирра вышла в полуфинал, в июле выиграла первый турнир на уровне WTA.

Полное интервью тренера Андреевых выйдет на «Чемпионате» в 10:00 по московскому времени.