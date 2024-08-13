«Таким родителям надо ставить памятник». Первый тренер сестёр Андреевых — об их семье

Марина Павлова, первый тренер Мирры и Эрики Андреевых, рассказала об отношении родителей с дочками.

«У них вообще очень хорошая, положительная семья. И родителям надо, наверное, памятник ставить, таких больше в теннисе нет, они единственные. У них очень тёплые отношения. Родители всегда их поддерживали, помогали. И это же не каждый родитель так поверит в своих детей и поставит на карту всё. А они поставили всё, и эта карта сыграла.

Андреевы никогда не вмешивались в процесс. Они были рядом с кортом, но никогда не указывали тренеру, что делать. Просто наблюдали, помогали, смотрели», — сказала Павлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с первым тренером Андреевых можно прочесть на «Чемпионате».