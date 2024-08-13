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Первый тренер Андреевых призналась, что олимпийское серебро Мирры оказалось неожиданным

Первый тренер Андреевых призналась, что олимпийское серебро Мирры оказалось неожиданным
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Марина Павлова, первый тренер сестёр Андреевых, прокомментировала серебряную медаль Мирры в паре с Дианой Шнайдер на Олимпиаде-2024.

— Насколько неожиданной для вас стала её серебряная олимпийская медаль в паре?
— Честно сказать, да, неожиданна. Вообще мало кто ожидал. Девчонки встали в пару в первый раз – и тут такой результат. Тем более по сетке мало кто верил, что они, например, смогут чешский дуэт обыграть (Катержину Синякову и Барбору Крейчикову. – Прим. «Чемпионата»).

Мне кажется, что девчонкам надо продолжить играть пару. Они очень хорошо смотрелись, эмоционально здорово друг другу подошли. Было ощущение сыгранности, будто это пара, которая играет не первый турнир, — сказала Павлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью первого тренера Андреевых можно прочесть на «Чемпионате».

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