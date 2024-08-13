«У Мирры есть все шансы стать №1». Первый тренер Андреевых — о будущем сестёр

Марина Павлова, первый тренер Эрики и Мирры Андреевых, рассказала, каким видит будущее сестёр в WTA-туре.

«Про Мирру чуть проще сказать: у неё есть все шансы быть №1 в мире. Мне этого, конечно, очень хочется, и я сильно верю. Мирра может. Пусть так и будет.

У Эрики тоже есть потенциал, она может всё. Даже немного обидно, что не всё сейчас получается. Но если она сможет перебороть этот барьер, раскрепостится в плане игры, наберёт побольше уверенности, то тоже сможет показать себя и поиграть», — сказала Павлова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Сейчас 17-летняя Мирра занимает 23-ю строчку мирового рейтинга. 20-летняя Эрика — 88-я ракетка мира.

Полное интервью первого тренера Андреевых можно прочесть на «Чемпионате».