Наоми Осака не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати через квалификацию

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финальном раунде квалификации она проиграла 82-й ракетке мира американке Эшлин Крюгер со счётом 3:6, 6:2, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. В рамках встречи Осака выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Крюгер три эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Сейчас Наоми Осака занимает 95-ю строчку мирового рейтинга. Она выступала в квалификации на турнире в Цинциннати благодаря уайлд-кард от организаторов.