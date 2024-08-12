Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тысячи сербов встретили Новака Джоковича в Белграде после золота Олимпийских игр в Париже

Тысячи сербов встретили Новака Джоковича в Белграде после золота Олимпийских игр в Париже
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вернулся на родину после завоевания золота Олимпийских игр в Париже (Франция). Чествование Джоковича, а также других сербских призёров Олимпиады прошло в Белграде.

Мероприятие было показано по сербскому телевидению. Десятки тысяч сербов восторженно приветствовали теннисиста и скандировали его имя.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, Новак оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Материалы по теме
Джокович отметил золото в Олимпийской деревне. Видео
Истории
Джокович отметил золото в Олимпийской деревне. Видео
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android