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«Моё величайшее спортивное достижение». Джокович эмоционально выступил перед сербами

«Моё величайшее спортивное достижение». Джокович эмоционально выступил перед сербами
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вдохновенно высказался об олимпийском золоте на встрече с болельщиками в Белграде. Тысячи сербов приветствовали Новака в столице.

«Долгожданное золото. Я приехал на Олимпиаду без титулов в сезоне, у меня была травма. Многие сомневались в качестве моего тенниса. Мало кто считал меня фаворитом, но я втайне верил. Знал, что это может быть мой последний шанс выиграть золото.

Это был один из моих лучших турниров, я не проиграл ни сета. Я чувствовал поддержку людей. Если когда-то это должно было случиться, то сейчас. Без ложной скромности, это моё величайшее спортивное достижение, и я с гордостью ношу это золото за Сербию», — приводит слова Джоковича Kurir.

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