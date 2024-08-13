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Джокович — о приёме в Сербии: такие моменты запоминаются на всю жизнь

Джокович — о приёме в Сербии: такие моменты запоминаются на всю жизнь
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от приёма в Белграде на балконе Старого дворца. Тысячи сербов чествовали не только Джоковича, но также и других сербских призёров Олимпиады.

«Приём был особенный, мне выпала честь побывать здесь не один раз. Ощущения ещё приятнее, когда празднуешь олимпийские медали с лучшими сербскими спортсменами, которые отдали свои сердца Сербии, которые постоянно борются и хотят сделать народ и нацию счастливыми.

Я всем очень благодарен от имени всех спортсменов. Болельщики не осознают, насколько сильно они вдохновляют нас становиться лучше. Мы чувствуем их поддержку. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Каждый раз, когда я ступаю на этот балкон, расцениваю это как сбывшуюся мечту», — приводит слова Джоковича Kurir.

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