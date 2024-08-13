Томми Пол проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, упустив три матчбола

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). На старте соревнований он проиграл итальянцу Флавио Коболли (31-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 6:4, 5:7.

При счёте 5:4 в третьем сете американец подавал на матч, вёл 40:15 в гейме. Всего у Пола было три матчбола.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. В рамках встречи Пол выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Коболли восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Флавио Коболли сыграет с победителем встречи Алехандро Табило (Чили) — Лучано Дардери (Италия). Стоит отметить, что Флавио попал в основную сетку турнира как лаки-лузер.