Томми Пол проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, упустив три матчбола

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). На старте соревнований он проиграл итальянцу Флавио Коболли (31-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 6:4, 5:7.
|1
|2
|3
|
|4
|7
|
|6
|5
При счёте 5:4 в третьем сете американец подавал на матч, вёл 40:15 в гейме. Всего у Пола было три матчбола.
Матч продолжался 2 часа 8 минут. В рамках встречи Пол выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Коболли восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Флавио Коболли сыграет с победителем встречи Алехандро Табило (Чили) — Лучано Дардери (Италия). Стоит отметить, что Флавио попал в основную сетку турнира как лаки-лузер.
- 13 августа 2024
-
00:22
-
00:16
- 12 августа 2024
-
23:30
-
23:19
-
22:27
-
21:30
-
21:29
-
21:00
-
19:29
-
18:25
-
17:53
-
16:41
-
16:24
-
16:24
-
16:03
-
15:50
-
14:42
-
14:24
-
14:20
-
14:08
-
14:02
-
13:46
-
13:00
-
12:39
-
12:37
-
12:22
-
12:20
-
12:13
-
11:58
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:16