Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, упустив три матчбола

Томми Пол проиграл в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, упустив три матчбола
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). На старте соревнований он проиграл итальянцу Флавио Коболли (31-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 6:4, 5:7.

Цинциннати (м). 1-й круг
12 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
2 		6 5
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

При счёте 5:4 в третьем сете американец подавал на матч, вёл 40:15 в гейме. Всего у Пола было три матчбола.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. В рамках встречи Пол выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Коболли восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Флавио Коболли сыграет с победителем встречи Алехандро Табило (Чили) — Лучано Дардери (Италия). Стоит отметить, что Флавио попал в основную сетку турнира как лаки-лузер.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android