«Постараюсь относиться к нему как к тренировочному». Свёнтек — о турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как подойдёт к турниру категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«После Олимпиады я подумала, что мне нужна так называемая перезагрузка. Было необходимо сосредоточиться на том, чтобы вернуть свою технику и оттачивать удары на корте. Цинциннати — идеальное место для этого. Поспокойнее, чем Олимпиада, но, с другой стороны, даже до турнира здесь много болельщиков. Так что всё равно ощущается, что это важный турнир в любом случае.

Знаю, что первый турнир на харде будет нелёгким, поэтому я постараюсь относиться к нему как к тренировочному. Не в том смысле, что мне всё равно, а скорее потому, что я хочу показать всё то, что я натренировала. Думаю, сейчас это лучший подход для меня», — приводит слова Свёнтек сайт WTA.