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Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати

Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати
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20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати. В финале квалификации она проиграла представительнице Китая Ван Яфань со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Андреева выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Яфань четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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