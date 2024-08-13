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Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто

Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто
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Американская теннисистка Джессика Пегула стала победителем турнира в Торонто. В финальном матче турнира она обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Торонто. Финал
13 августа 2024, вторник. 01:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 1
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Пегула выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой две подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, Пегула в полуфинале турнира в Торонто обыграла россиянку Диану Шнайдер.

За победу в финале Пегула получит 1000 рейтинговых очков и $ 523 тыс. в качестве призовых. Анисимова за выступление на турнире в Торонто получит 650 рейтинговых очков и $ 308 тыс. призовых.

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