Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто
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Американская теннисистка Джессика Пегула стала победителем турнира в Торонто. В финальном матче турнира она обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:3, 2:6, 6:1.
Торонто. Финал
13 августа 2024, вторник. 01:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|2
|6
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|6
|1
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Пегула выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой две подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Напомним, Пегула в полуфинале турнира в Торонто обыграла россиянку Диану Шнайдер.
За победу в финале Пегула получит 1000 рейтинговых очков и $ 523 тыс. в качестве призовых. Анисимова за выступление на турнире в Торонто получит 650 рейтинговых очков и $ 308 тыс. призовых.
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