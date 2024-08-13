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Рублёв – Попырин: россиянин крупно проиграл первый сет в финале турнира в Монреале

Рублёв – Попырин: россиянин крупно проиграл первый сет в финале турнира в Монреале
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В ночь с 12 на 13 августа в Монреале (Канада) проходит финал теннисного турнира ATP 1000, в котором играют россиянин Андрей Рублёв и австралиец Алексей Попырин. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Австралии.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
6 		4
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Россиянин проиграл первый сет со счётом 2:6.

На данный момент счёт в личных встречах между Рублёвым и Попыриным равный – 1:1. Попырин обыграл Рублёва 10 апреля на турнире в Монако. Россиянин, в свою очередь, обыгрывал австралийца в 2023 году на турнире в Австрии.

Напомним, на пути к финалу Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

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