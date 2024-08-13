Хачанов с «баранкой» обыграл Серундоло на старте турнира в Цинциннати
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Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на турнире в Цинциннати. В матче первого круга он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:0, 6:3.
Цинциннати (м). 1-й круг
13 августа 2024, вторник. 02:50 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. За это время Хачанов сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Серундоло две подачи навылет и три двойные ошибки.
В следующем круге Хачанов встретится с немцем Александром Зверевым.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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