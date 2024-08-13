Хачанов с «баранкой» обыграл Серундоло на старте турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на турнире в Цинциннати. В матче первого круга он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:0, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. За это время Хачанов сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Серундоло две подачи навылет и три двойные ошибки.

В следующем круге Хачанов встретится с немцем Александром Зверевым.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Олимпийские медали России в теннисе