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Андрей Рублёв проиграл Алексею Попырину в финале турнира в Монреале

Андрей Рублёв проиграл Алексею Попырину в финале турнира в Монреале
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Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира Монреале. В решающем матче турнира россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Попырина десять подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, счёт в личных встречах между Рублёвым и Попыриным стал 2-1 в пользу австралийца.

Напомним, на пути к финалу Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

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