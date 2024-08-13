Андрей Рублёв проиграл Алексею Попырину в финале турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира Монреале. В решающем матче турнира россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Попырина десять подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Таким образом, счёт в личных встречах между Рублёвым и Попыриным стал 2-1 в пользу австралийца.
Напомним, на пути к финалу Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.
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