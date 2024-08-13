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Попырин оставил забавную надпись на камере после победы над Рублёвым на турнире в Монреале

Попырин оставил забавную надпись на камере после победы над Рублёвым на турнире в Монреале
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Австралийский теннисист Алексей Попырин оставил послание на камере после победы над россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира в Монреале.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Что только что произошло!», — написал австралиец на камере.

Фото: Кадр из трансляции

В решающем матче турнира австралиец одержал победу со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Попырина десять подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Счёт в личных встречах стал 2-1 в пользу австралийца. Ранее по ходу турнира Рублёв обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

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