Рублёв обратился к Попырину после поражения в финале турнира в Монреале
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Российский теннисист Андрей Рублёв обратился к австралийцу Алексею Попырину после поражения в финале турнира в Монреале. В решающем матче соревнований россиянин проиграл со счётом 2:6, 4:6.
Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
30
Алексей Попырин
А. Попырин
«Я хотел бы поздравить Алексея с потрясающей неделей и его команду с потрясающим усилием. Он победил действительно отличных игроков. У него была действительно сложная жеребьёвка, и он закончил вчера вечером очень поздно. Выиграть титул сегодня — это большое достижение. Я хочу поздравить тебя. Я рад за тебя, мужик», — сказал Рублёв после матча.
Счёт в личных встречах стал 2-1 в пользу австралийца. Ранее по ходу турнира Рублёв обыграл первую ракетку мира Янника Синнера.
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