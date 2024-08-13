Рублёв обратился к Попырину после поражения в финале турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублёв обратился к австралийцу Алексею Попырину после поражения в финале турнира в Монреале. В решающем матче соревнований россиянин проиграл со счётом 2:6, 4:6.

«Я хотел бы поздравить Алексея с потрясающей неделей и его команду с потрясающим усилием. Он победил действительно отличных игроков. У него была действительно сложная жеребьёвка, и он закончил вчера вечером очень поздно. Выиграть титул сегодня — это большое достижение. Я хочу поздравить тебя. Я рад за тебя, мужик», — сказал Рублёв после матча.

Счёт в личных встречах стал 2-1 в пользу австралийца. Ранее по ходу турнира Рублёв обыграл первую ракетку мира Янника Синнера.

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