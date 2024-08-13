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«Не повезло, наверное». Попырин – Рублёву после победы в финале турнира в Монреале

«Не повезло, наверное». Попырин – Рублёву после победы в финале турнира в Монреале
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Австралийский теннисист Алексей Попырин высказался после матча с россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира в Монреале. В решающем матче турнира россиянин проиграл со счётом 2:6, 4:6.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Сначала хочу поздравить Андрея с невероятным турниром. Ты сыграл в отличный теннис. Не знаю, почему я смеюсь. Не повезло, наверное. Удачи в Цинциннати. Надеюсь, ты сможешь это сделать. Спасибо, чувак», — сказал Попырин после матча.

Счёт в личных встречах стал 2-1 в пользу австралийца.

Напомним, на пути к финалу Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

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