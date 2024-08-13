Рублёв ответил на вопрос, есть ли у него совет молодым людям с проблемами с психикой

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, есть ли у него совет молодым людям с проблемами с психикой и находящимся в депрессии.

«О, это сложный вопрос, потому что мне тоже нужен этот совет (смеётся)! Я имею в виду, что единственное, чему я надеюсь научиться и чему я хотел научиться, когда был моложе, это… как вы говорите… делать всё осознанно.

Как и в случае с любым решением, которое вы принимаете, или с любой эмоцией, которую вы испытываете, нужно осознавать, откуда именно это происходит, почему, и осознавать, что это ваше решение.

Поэтому осознавайте каждый свой шаг, каждое чувство, которое вы испытываете, чтобы убедиться, что это ваше собственное, потому что, когда вы живёте так, как хотите, вы чувствуете себя намного лучше. Вот и всё. В противном случае это просто своего рода ложь самому себе.

Я думаю, мы все начинаем бороться, потому что глубоко внутри мы понимаем, что что-то не так, но мы не хотим этого принимать», — приводит слова Рублёва The Tennis Letter.

Напомним, в финале турнира в Монреале, прошедшем этой ночью, Андрей проиграл австралийцу Алексею Попырину.

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