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Рублёв проиграл финал в Монреале, массовая распродажа в «Челси». Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финальном матче турнира в Монреале с Алексеем Попыриным со счётом 2:6, 4:6, «Челси» хочет провести массовую распродажу игроков и выручить со сделок около £ 200 млн, стали известны сроки восстановления от травмы полузащитника «Зенита» Вендела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».