Рублёв проиграл финал в Монреале, массовая распродажа в «Челси». Главное к утру
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финальном матче турнира в Монреале с Алексеем Попыриным со счётом 2:6, 4:6, «Челси» хочет провести массовую распродажу игроков и выручить со сделок около £ 200 млн, стали известны сроки восстановления от травмы полузащитника «Зенита» Вендела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв проиграл Алексею Попырину в финале турнира в Монреале.
- «Челси» хочет сделать массовую распродажу игроков на £ 200 млн — Daily Mail.
- Стали известны сроки восстановления игрока «Зенита» Вендела.
- Cразу два лидера «Барселоны» получили травмы в матче с «Монако» за Кубок Гампера.
- Ислам Махачев назвал главную проблему Усмана Нурмагомедова.
- Хачанов с «баранкой» обыграл Серундоло на старте турнира в Цинциннати.
- Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто.
- Месси обратился к Роберто, который объявил об уходе из «Барселоны».
- AS: Винисиус не отказывался от рекордного предложения из Саудовской Аравии.
- Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати.
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