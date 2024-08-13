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13 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Цинциннати

Рублёв проиграл финал в Монреале, массовая распродажа в «Челси». Главное к утру
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Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финальном матче турнира в Монреале с Алексеем Попыриным со счётом 2:6, 4:6, «Челси» хочет провести массовую распродажу игроков и выручить со сделок около £ 200 млн, стали известны сроки восстановления от травмы полузащитника «Зенита» Вендела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв проиграл Алексею Попырину в финале турнира в Монреале.
  2. «Челси» хочет сделать массовую распродажу игроков на £ 200 млн — Daily Mail.
  3. Стали известны сроки восстановления игрока «Зенита» Вендела.
  4. Cразу два лидера «Барселоны» получили травмы в матче с «Монако» за Кубок Гампера.
  5. Ислам Махачев назвал главную проблему Усмана Нурмагомедова.
  6. Хачанов с «баранкой» обыграл Серундоло на старте турнира в Цинциннати.
  7. Пегула обыграла Анисимову в финале турнира в Торонто.
  8. Месси обратился к Роберто, который объявил об уходе из «Барселоны».
  9. AS: Винисиус не отказывался от рекордного предложения из Саудовской Аравии.
  10. Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати.
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