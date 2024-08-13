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Диана Шнайдер впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

Диана Шнайдер впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (16-я) и Людмила Самсонова (17-я). Впервые в карьере в первую двадцатку вошла Диана Шнайдер (20).

Лидирует в списке польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке идёт американка Кори Гауфф, на третьей — белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 12 августа:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 655 очков.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7633.
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7366.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026.
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5298.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4615.
7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3975.
8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3621.
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573.
10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3483…
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3158...
16 (17). Анна Калинская (Россия) — 2660.
17 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2450…
20 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 2295…
24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 1968...
26 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1873...
28 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776…
42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…
44 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1304…
80 (68). Анна Блинкова (Россия) — 860…
89 (88). Эрика Андреева (Россия) — 809…
94 (93). Камила Рахимова (Россия) — 776.

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