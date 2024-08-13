Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никто не ожидал, что дойду до финала». Рублёв — о поражении в финале в Монреале

«Никто не ожидал, что дойду до финала». Рублёв — о поражении в финале в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) с 30-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Я хорошо начинал каждую игру и вдруг начинаю с двух ошибок, двух двойных ошибок. Это нормально, это нормально, такое может случиться в финале, ты нервничаешь, но это две очень простые ошибки. Тогда вы увидите, что он играет на высоком уровне, и, если вы не начнёте повышать свой уровень, вы очень быстро закончите.

Не мог себя контролировать, это не имело никакого отношения к тому, был я фаворитом или нет. Речь о том, что я чувствовал, что играл хорошо, что заслуживал того, чтобы идти далеко на протяжении всей недели, а потом испортил. Это проблема уверенности, проблема эмоций. Думаю, что значительно улучшился на эмоциональном уровне, но мне всё ещё нужно извлечь из этого урок, чтобы двигаться вперёд. Никто не ожидал, что дойду до финала, и я это сделал. Вернулся в хорошую позицию с точки зрения классификации. Хочу сосредоточиться и продолжать исправлять все свои ошибки. Предпочитаю проигрывать финал каждую неделю», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, Андрей Рублёв в финале «Мастерса» в Монреале проиграл Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6.

Материалы по теме
«Не повезло, наверное». Попырин — Рублёву после победы в финале турнира в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android