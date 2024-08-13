«Никто не ожидал, что дойду до финала». Рублёв — о поражении в финале в Монреале

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) с 30-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

«Я хорошо начинал каждую игру и вдруг начинаю с двух ошибок, двух двойных ошибок. Это нормально, это нормально, такое может случиться в финале, ты нервничаешь, но это две очень простые ошибки. Тогда вы увидите, что он играет на высоком уровне, и, если вы не начнёте повышать свой уровень, вы очень быстро закончите.

Не мог себя контролировать, это не имело никакого отношения к тому, был я фаворитом или нет. Речь о том, что я чувствовал, что играл хорошо, что заслуживал того, чтобы идти далеко на протяжении всей недели, а потом испортил. Это проблема уверенности, проблема эмоций. Думаю, что значительно улучшился на эмоциональном уровне, но мне всё ещё нужно извлечь из этого урок, чтобы двигаться вперёд. Никто не ожидал, что дойду до финала, и я это сделал. Вернулся в хорошую позицию с точки зрения классификации. Хочу сосредоточиться и продолжать исправлять все свои ошибки. Предпочитаю проигрывать финал каждую неделю», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, Андрей Рублёв в финале «Мастерса» в Монреале проиграл Алексею Попырину со счётом 2:6, 4:6.