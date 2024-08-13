«Думаешь, что обязан добиться успеха». Попырин — о юниорских победах и мировом рейтинге

30-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин рассказал, как проходил переход от юниорских турниров к взрослым, а также о трудности попадания в топ-100 мирового рейтинга.

«Когда был юниором, выиграл «Ролан Гаррос», был вторым номером в мире, ты думаешь, что обязан добиться успеха, быстро достичь вершины. Я видел, как это делали канадцы: Шаповалов, Феликс… Многие игроки, с которыми вырос, быстро сделали этот большой шаг. Что касается меня, то пошёл немного позже, даже закончил свою юниорскую карьеру позже. Когда ты выигрываешь турнир «Большого Шлема» среди юниоров, ты думаешь, что следующий шаг будет лёгким, но это не так. Преодолеть барьер топ-500 очень сложно. Попасть в топ-100 – это ещё один уровень.

Есть много шагов, на которые ты не обращаешь внимания, когда учишься в юниорах. Сделав это в 2021 году, я выиграл свой первый титул и вошёл в топ-60. Мне был 21 год, не думал, что упаду в рейтингах, но буду продолжать совершенствоваться. В следующем году я потерял все свои очки. Выиграл три матча, меня исключили из топ-120. Мне нужно было получить приглашение сыграть на Открытом чемпионате Австралии. С этого момента начал понемногу строить. Прошлый год был для меня очень важным. Выиграл в Умаге, у меня были хорошие матчи на «Мастерсе»-1000, поэтому я закрепился в топ-50.

До этой недели этот сезон был полон взлётов и падений. Я стартовал 38-м, на этой неделе был 62-м. Не защитил все свои очки. Был хороший шанс, что я снова упаду, потому что много защищался в Цинциннати и вышел в четвертьфинал. Эти мысли всё время в твоей голове, тебе нужно найти способ их заблокировать, и это то, что я сделал на этой неделе», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Напомним, Алексей Попырин в финале турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада), обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.