«Грести против великих соперников». Попырин — о победе на «Мастерсе» в Монреале

30-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу на турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В финале Попырин играл с шестой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Это невероятно. Тяжёлая работа всех этих последних лет окупается на этой неделе. Играл в теннис на действительно высоком уровне — уровне, на котором всегда был уверен, что смогу играть, но развиваю его в шести матчах за сезон. Грести против великих соперников. Это что-то другое. Очень горжусь собой и своей командой. Честно говоря, работаю над тем, чтобы играть такие матчи, мне нравятся финалы и полуфиналы больших турниров. Хотел сделать ему предупреждение в первой игре, что, кажется, и сделал», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Напомним, Алексей Попырин обыграл Андрея Рублёва в финале в Монреале со счётом 6:2, 6:4.