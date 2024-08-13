«Пробовала различные планы игры, но они не сработали». Анисимова — о поражении в Торонто

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) в матче со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.

«С сегодняшнего утра пережила много эмоций. Это важный день для меня. Что касается меня, хочу гордиться собой. Выложилась на все 100, и это главное для меня. Думала, что выиграла второй сет, но она активизировалась и играла в теннис великолепно. Пробовала разные планы игры, но они не сработали», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Напомним, Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову в финале в Торонто со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

За победу в финале Пегула получит 1000 рейтинговых очков и $ 523 тыс. в качестве призовых. Анисимова за выступление на турнире в Торонто получит 650 рейтинговых очков и $ 308 тыс. призовых.