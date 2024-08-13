«Не было много времени, чтобы думать о защите трофея». Пегула — о победе в Торонто

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу в финале на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) в матче с соотечественницей Амандой Анисимовой.

«Очень рада снова оказаться здесь с трофеем, очень хотела его получить. Для меня большая честь преодолеть неделю и защитить трофей. Эта неделя вообще не была напряжённой. Приехала сразу после Парижа, возможно, это в чём-то помогло, у меня не было много времени, чтобы думать о защите трофея. Сосредоточилась на адаптации к корту с твёрдым покрытием, условиям жары, движению.

В то же время я всегда чувствую себя комфортно на кортах с твёрдым покрытием, поэтому знала, что найду чувство и ритм, если пройду первые несколько раундов. Думаю, смогла выступить очень хорошо, а затем показать свой лучший теннис. В полуфинале и финале защита титула не вызывала особого волнения», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Напомним, Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову в финале в Торонто со счётом 6:3, 2:6, 6:1.