«Я не боюсь». Янник Синнер рассказал о своём самочувствии перед турниром в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём состоянии перед стартом на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Он пропустил Олимпийские игры — 2024 из-за проблем со здоровьем.

«Чувствую себя довольно хорошо. Я провёл почти неделю без тренировок до турнира в Монреале, а после играл два-три дня подряд, и это могло сказаться на моём бедре. Но я не боюсь. Проблем с бедром не испытываю и с нетерпением жду возвращения на корт в Цинциннати», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа. Синнер начнёт соревнования со второго круга, в котором встретится с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном и нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.