«Полный позитив». Синнер — о настрое перед турниром после поражения от Рублёва в Монреале

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как чувствует себя после турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада) и было ли это соревнование положительным для него.

«Да, это точно полный позитив. Сейчас я нахожусь в новом положении, в котором находился в начале сезона. Конечно, тяжело смириться с любым поражением, но, вы знаете, это был хороший турнир. Я выиграл два матча, один раз проиграл в трёхсетовом поединке Андрею Рублёву, который играл очень, очень хорошо и заслуживал победы. Так что к Цинциннати я стараюсь подготовиться как можно лучше, к американской серии в целом, а потом посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Напомним, в четвертьфинале турнира «Мастерса» в Монреале Синнер проиграл шестой ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати (США) проходит с 12 по 19 августа. Янник Синнер начнёт соревнования во втором круге и встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды).