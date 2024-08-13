«Живём хорошей жизнью». Синнер — о трудностях в середине сезона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что самое сложное для игрока в середине сезона.

«Я не думаю, что это какое-то безумно сложное событие, мы живём хорошей жизнью, много путешествуем и просто должны адаптироваться к любой ситуации на площадке, чтобы быть счастливыми на корте. Вот и всё. Думаю, это самое важное, очевидно, что нелегко каждую неделю стараться выступать как можно лучше, поэтому иногда ты берёшь отпуск, восстанавливаешься. Физическая форма — это самое важное. Когда я чувствую себя хорошо физически, я знаю, что могу играть в хороший теннис. Надеюсь, что смогу вернуться к физическим нагрузкам на полные 100%», — сказал Синнер в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, в четвертьфинале турнира «Мастерса» в Монреале Синнер проиграл шестой ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Турнир категории «Мастерс» в Цинциннати (США) проходит с 12 по 19 августа. Янник Синнер стартует во втором круге, где встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды).