Алексей Попырин — первый австралиец с 2001 года, выигравший турнир категории «Мастерс»

30-я ракетка мира Алексей Попырин, обыгравший в финале соревнований в Монреале россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:4), стал первым австралийским теннисистом после Ллейтона Хьюитта в 2001 году, выигравшим турнир категории «Мастерс».

Также Попырин стал четвёртым игроком из Австралии, выигравшим «тысячник». Ранее на «Мастерсах» побеждали Хьюитт, Патрик Рафтер и Марк Филиппуссис.

Сегодня, 13 августа, 25-летний Попырин проведёт первый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Цинциннати. Его соперником во встрече 1/32 финала будет французский теннисист Гаэль Монфис. В случае победы во втором раунде австралиец сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.

Попырин занимал второе место в юниорском рейтинге ITF.