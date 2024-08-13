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Алексей Попырин — первый австралиец с 2001 года, выигравший турнир категории «Мастерс»

Алексей Попырин — первый австралиец с 2001 года, выигравший турнир категории «Мастерс»
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30-я ракетка мира Алексей Попырин, обыгравший в финале соревнований в Монреале россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:4), стал первым австралийским теннисистом после Ллейтона Хьюитта в 2001 году, выигравшим турнир категории «Мастерс».

Также Попырин стал четвёртым игроком из Австралии, выигравшим «тысячник». Ранее на «Мастерсах» побеждали Хьюитт, Патрик Рафтер и Марк Филиппуссис.

Сегодня, 13 августа, 25-летний Попырин проведёт первый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Цинциннати. Его соперником во встрече 1/32 финала будет французский теннисист Гаэль Монфис. В случае победы во втором раунде австралиец сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.

Попырин занимал второе место в юниорском рейтинге ITF.

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