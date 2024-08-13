«Посолиднее сыграл». Карен Хачанов — об уверенной победе над Серундоло в Цинциннати

Российский теннисист, 22-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал разгромную победу над аргентинцем Франсиско Серундоло (6:0, 6:3) в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Я бы не сказал, что сегодня прям всё получалось. Да, сыграл чуть лучше, меньше ошибался, более солидно играл, что ли. Тяжёлые условия, нужно привыкать всем к быстрым мячам, они как-то проскальзывают, нужно адаптироваться. Я в Америке уже играл в Вашингтоне — плохо сыграл, в Монреале как-то вялотекуще было. Нужны матчи, я хочу играть как можно больше, чтобы набирать форму. Но сегодня был хороший, позитивный матч», — сказал Хачанов в эфире Youtube-канала «Больше!»

Во втором круге турнира в Цинциннати Хачанов встретится с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.